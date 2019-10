Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Come ben saprete riconoscere, "For the Players" è stato per anni il motto di, vero e propriodella società videoludica che ha accompagnato il lancio e tutto il ciclo vitale di PS4 di spot in spot pubblicitario.Ebbene, ora questo motto sarebbe prossimo alla pensione, almeno stando ai poster pubblicitari della recente esclusiva PS4 Concrete Genie.5 potrebbe dunque nascere sotto unpubblicitario, il quale sarebbe applicato anche a PS4. Loinedito sarebbe: Be Amazing. Be Amazed. Be (), dove tra parentesi il nome diè sottinteso dagli ormai iconici simboli quadrato, croce, triangolo e cerchio. Sarà proprio questo ilspot che manderà in pensione l'ormai iconico "For the Players"?Leggi altro...

team_world : Come si fa a stare fermi quando si ascolta il nuovo EP dei #CNCO #QueQuienesSomos?! ??Protagoniste del pre-ascolto i… - team_world : Abbiamo ascoltato insieme ad alcune fortunate fan il nuovo EP dei @CNCOmusic #QueQuienesSomos in anteprima nella se… - Eurogamer_it : Sony: nuovo slogan per PlayStation 5 e PS4 in arrivo? #PlayStation5 -