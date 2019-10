Sondaggi | quasi sette italiani su dieci sono a favore dell’accoglienza dei migranti

Sondaggi elettorali Piepoli : manovra non piace a quasi un italiano su due : Sondaggi elettorali Piepoli: manovra non piace a quasi un italiano su due La manovra economica approvata dal governo Conte sembra non piacere alla maggioranza relativa degli italiani (47%). Il Nadef preparato dall’esecutivo giallo rosso riceve il giudizio positivo di un terzo dei cittadini (31%). Sono questi i numeri degli ultimi Sondaggi elettorali dell’istituto Piepoli per Povera Patria, andati in onda lunedì 7 ottobre. La ...

I Sondaggi bastonano il governo - calano (quasi) tutti : un solo partito guadagna consensi : Lega saldamente primo partito, ma in leggera flessione. Italia Viva di Renzi si consolida al 4,3%. Il Pd perde un punto...

Sondaggi : la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5s sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

Sondaggi - la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5s sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

Sondaggi - ottobre inizia male per (quasi) tutti : Renzi - l'effetto novità è già finito : Ultimo Sondaggio Swg per TgLa7. Non sorridono i partiti che formano la maggioranza di governo (cala il M5s, in stallo il Pd)...

Sondaggi - ottobre inizia male per (quasi) tutti : Renzi - l'effetto novità è già finito : Ultimo Sondaggio Swg per TgLa7. Non sorridono i partiti che formano la maggioranza di governo (cala il M5s, in stallo il Pd)...

Sondaggi - ottobre inizia male per (quasi) tutti : Renzi - l'effetto novità è già finito : Ultimo Sondaggio Swg per TgLa7. Non sorridono i partiti che formano la maggioranza di governo (cala il M5s, in stallo il Pd)...

Sondaggi elettorali IPSOS : FDI quasi al 9%. Calano partiti maggiori : Sondaggi elettorali IPSOS: FDI quasi al 9%. Calano partiti maggiori L’ultimo Sondaggio elettorale di IPSOS per il Corriere della Sera ci mostra le variazioni nelle intenzioni di voto occorse durante l’ultimo mese. Il panorama sembra cambiare notevolmente, anche grazie all’irruzione di Italia Viva (partito di Matteo Renzi e nato, quindi, da una costola del PD). Le rilevazioni sono state effettuate tra il 25 e il 26 agosto e ...

Sondaggi elettorali - la Lega torna a crescere e vola al 36% : ha quasi doppiato Pd e M5s : La Lega riprende quota nei Sondaggi e torna a crescere: una rilevazione di Termometro politico per Coffee break evidenzia che il partito di Matteo Salvini ha quasi il doppio dei consensi di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Bene Fratelli d'Italia, mentre non sfonda Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Ixè - Fratelli d’Italia quasi all’8% - governo poco popolare : Sondaggi elettorali Ixè, Fratelli d’Italia quasi all’8%, governo poco popolare Sondaggi elettorali Ixè, Fratelli d’Italia quasi all’8%, governo poco popolare Il Conte Bis parte con una larga fiducia alla Camera e al Senato, ma a osservare gli ultimi Sondaggi elettorali di Ixè non tra gli italiani. A quanto pare infatti solo al 35,2% di questi piace il nuovo governo, contando coloro cui piace molto, il 5,6%, e quelli cui piace ...