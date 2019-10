Siria | la Turchia | «342 terroristi neutralizzati» Gli Usa | «Pronte sanzioni» Erdogan

Boicotta la Turchia? Cosa si può fare per fermare l'intervento in Siria contro i curdi : Olanda, Norvegia e Finlandia hanno annunciato di aver sospeso la vendita di armi alla Turchia. Un primo passo mentre sui...

Invasione della Siria : l’Olanda sospende la vendita di armi alla Turchia : I Paesi Bassi hanno deciso di non rendersi in alcun modo complici dell'azione di Erdogan e di fermare le esportazioni di armi verso la Turchia. Come ha dichiarato il vicepremier olandese Hugo de Jonge, le forniture di armamenti sono sospese finché proseguiranno gli attacchi delle forze armate di Ankara.Continua a leggere

Siria - militanti Isis fuggono da un carcere bombardato dalla Turchia : Cinque militanti dell'Isis sono fuggiti da una prigione sotto il controllo delle forze curde nella Siria nordorientale dopo...

Siria - «342 terroristi neutralizzati» Gli Usa chiedono alla Turchia di fermarsi : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»

Siria : Di Maio - ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Sono che anche gli Stati Uniti stiano chiedendo alla Turchia di fermarsi, quantomeno incoraggiano a fermarsi”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Siria: Di Maio, ‘contento che Usa invitano Turchia a fermarsi’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Pentagono : Turchia fermi azioni in Siria : 17.05 Il Pentagono "ha incoraggiato con forza la Turchia a fermare le azioni nel Nordest della Siria", sottolineando come l'operazione ordinata da Erdogan rischi di "creare gravi conseguenze per Ankara". Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, in un colloquio telefonico con il suo omologo turco Hulusi Akar. Esper ha inoltre ribadito come gli Stati Uniti considerino "strategica la relazione bilaterale" con la Turchia.

Chi appoggia e chi no la Turchia in Siria : A parole quasi tutti sono contro la guerra contro i curdi Siriani, Italia compresa, ma al momento di prendere decisioni le cose sono un po' diverse

Guerra in Siria - l’Italia fermi la vendita di armi verso la Turchia : Rete italiana per il disarmo ha lanciato un appello al governo, affinché interrompa l'invio di forniture militari alla Turchia, applicando la legge 185 del 1990: "È inaccettabile che il nostro Paese, che ha attivamente sostenuto l'impegno delle popolazioni curde di contrasto all'ISIS, continui a inviare sistemi militari alla Turchia. È giunto il momento che il Parlamento faccia sentire la propria voce".Continua a leggere

Siria - Francia : “Sanzioni alla Turchia sul tavolo dell’Ue”. L’ambasciatore di Ankara in Italia : “Scioccati e delusi da atteggiamento di Roma” : L’Unione europea sta preparando la risposta alle minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che nella giornata di giovedì ha avvertito Bruxelles: “Se ostacolate l’offensiva, aprirò le porte a 3,6 milioni di rifugiati” presenti nel Paese. La viceministra per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin, ha spiegato ai microfoni di France Inter che “la possibilità di imporre sanzioni alla Turchia è sul ...

Siria : la Turchia prosegue l'attacco contro i curdi : Dal 10 ottobre è riesplosa la guerra in Siria, anche se gli scontri a fuoco non sono mai cessati. La Turchia di Erdogan, infatti, ha dato il via all'attacco contro i curdi, gruppo etnico che ha combattuto l'ISIS e che risiede nel nord-est della Siria. Una guerra, quella Siriana, iniziata ufficialmente nel marzo del 2011 quando si svolsero le prime manifestazioni pubbliche contro il governo centrale. Era il periodo delle Primavere arabe, in cui ...

Guerra in Siria - perché la Turchia bombarda i curdi : il conflitto spiegato in 4 punti : La strategia di Ankara, il ricatto di Erdogan, il ruolo di Trump e dell'Europa, un Paese in macerie e un popolo mai nato: è...

Siria - la Francia : «Al Consiglio Ue la questione sanzioni alla Turchia» : La questione delle sanzioni europee contro la Turchia dopo l’offensiva contro le forze curde nella Siria nord-orientale «è sul tavolo e sarà discussa al Consiglio europeo la prossima settimana». Lo ha detto il Segretario di Stato francese agli affari europei, Amelie de Montchalin

