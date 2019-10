Siria | Francia | “Sanzioni alla Turchia sul tavolo dell’Ue” Provvedimento simile anche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L’Unione europea sta preparando la risposta alle minacce del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, che nella giornata di giovedì ha avvertito Bruxelles: “Se ostacolate l’offensiva, aprirò le porte a 3,6 milioni di rifugiati” presenti nel Paese. La viceministra per gli Affari europei francese, Amelie de Montchalin, ha spiegato ai microfoni di France Inter che “la possibilità di imporre sanzioniè sule l’Ue ne discuterà al Consiglio europeo della settimana prossima”. De Montchalin ha aggiunto che “non si può rimanere impotenti di fronte a una situazione scioccante per i civili, per le forzene che per cinque anni hanno combattuto al fianco della coalizione anti-Isis, ma soprattutto per la stabilità della regione”.oltreoceano, negli Stati Uniti, i Repubblicani si stanno muovendo per imporre sanzioni ad ...

