Siria | «342 terroristi neutralizzati» Gli Usa chiedono alla Turchia di fermarsi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»

