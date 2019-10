Signani conquista titolo Europeo medi a 40 anni

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 12 ottobre 2019) Campione d'Europa a 40. E' l'impresa riuscita al pesoo di Cesena Matteo, detto 'Giaguaro', che sul ring di Trento hato ilcontinentale della categoria battendo ai punti in 12 riprese, con verdetto unanime ma anche generoso nei punteggi (115-113, 114-115, 116-112), l'olandese di origine armena Gevorg Khatchikian. Al termine del match lacrime per il nuovo campione d'Europa dei: "In questa vittoria c'e' tutta una vita, sogni, dolori, sofferenze, fatica e volonta'", ha detto piangendoin passato aveva vinto ilitaliano e quello dell’Unione Europea ma quella odierna era l’occasione più importante della sua carriera (ora vanta un record di 29 vittorie, 5 sconfitte, 3 pareggi), l’uomo della Guardia Costiera non ha sbagliato e ha fatto centro regalandosi la notte più bella della carriera. “Ringrazio tutti, gli organizzatori, il ...

