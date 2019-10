Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019), 11 ott. – (AdnKronos) – è in attività già da circa un anno ma ancora in pochi la conoscono. Si tratta delladidiItaliane guidata da Angelo Di Livio, un campione del passato della Juventus e dellaItaliana. Un’iniziativa, quella di creare una squadra di, nata con l’obiettivo di essere presenti in momenti legati alla solidarietà in occasione di raccolte fondi. L’idea è talmente piaciuta che sono stati circa 700 i dipendenti diItaliane che si sono candidati per far parte della rosa di giocatori. “Abbiamo costituito unadicon i nostri dipendenti – dichiara Paolo Immatteo, responsabile comunicazione diItaliane – con lo scopo di fare iniziative benefiche, quindi di andare sui territori, la nostra azienda è fatta di territori vista la sua presenza molto ...

JTurandot : RT @Adnkronos: Si presenta a Trento la Nazionale di #Calcio di #Poste - Adnkronos : Si presenta a Trento la Nazionale di #Calcio di #Poste - News24Italy : #Si presenta a Trento la Nazionale di Calcio di Poste -