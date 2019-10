Shock in Usa | 40enne stupra bimba di 2 anni lasciandola sanguinante | caccia all’uomo

Doping - accusa Shock a Salazar : testava i farmaci sui figli (prima di darli agli atleti) : Alberto Salazar, guru dell'atletica americana, vincitore tre volte della maratona di New York e apprezzato tecnico, è stato squalificato per quattro anni per: "organizzazione e istigazione al Doping e traffico di testosterone". Salazar avrebbe usato i figli Alex e Troy come cavie per testare i limiti entro i quali il testosterone può essere individuato nei controlli antiDoping.Continua a leggere

Ginnastica - Elsa Garcia Shock ai Mondiali : “Abusata e insultata dagli allenatori - non mi hanno fatto qualificare alle Olimpiadi” : Elsa Garcia ha accusato pubblicamente i suoi allenatori di molestie verbali, fisiche e psicologiche. La messicana ha parlato in occasione dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si stanno disputando a Stoccarda, la 29enne ha puntato il dito contro i francesi Eric Demay e la moglie Cecile Pellerin. L’atleta ha dichiarato di essere stata subissata durante il percorso di avvicinamento alla rassegna iridata, il suo coach Antonio Bazarra ...

James Franco accusato di molestie sessuali - episodi Shock denunciati dagli studenti della sua scuola di recitazione : Non è la prima volta che James Franco viene accusato di molestie sessuali, ma stavolta c'è una denuncia presentata a Los Angeles da due ex studenti della sua scuola di recitazione, ora chiusa. Gli ex allievi di James Franco hanno fatto causa all'attore sostenendo che le lezioni della sua scuola fossero solo un modo per adescare giovani donne per il soddisfare il piacere dell'attore e dei suoi amici. Franco e il suo socio in affari ...

Bbc chiede scusa a Harry per aver pubblicato una sua foto Shock realizzata dai neonazisti : La Bbc chiede perdono. In una lettera inviata al principe Harry, l’emittente televisiva si è scusata per non aver avvertito il Duca del Sussex prima di pubblicare online un’immagine di un gruppo di social media neonazista in cui il reale era raffigurato con una pistola alla tempia.Come riporta il Guardian, la foto era un collage ed era stata pubblicata su un sito di estrema destra: nell’immagine accanto al principe ...

Shock in Germania : l’ex difensore Christoph Metzelder accusato di diffondere foto pedopornografiche : Christoph Metzelder accusato di diffondere foto pedopornografiche: una donna ha mostrato alla polizia 15 foto inviatele via WhatsApp, apparentemente, dall’ex calciatore Per ora sono solo accuse prive di alcuna prova reale, ma la polizia tedesca vuole vederci chiaro. È per questo che, mentre si trovava ad un corso di coaching presso la famosa scuola di sport Hennef, Cristoph Metzelder è stato avvicinato dalla polizia che gli ha sequestrato ...