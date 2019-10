Sei gay? E lo pestano a sangue Naso fratturato a uno studente iraniano

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Gravissimo episodio di violenza e discriminazione sessuale a Firenze, dove unodi 26 anni è stato selvaggiamente picchiato ed ha subito la frattura al. Il fatto è avvenuto in pieno giorno nel centro della città. Come scrive il Corriere fiorentino gli aggressori (due o tre persone) prima gli hanno chiesto se fosse, poi lo hanno insultato, preso a calci e pugni e, alla fine, gli hanno sbattuto la faccia contro il marciapiede.La polizia si è messa subito alla ricerca degli autori del pestaggio. L’episodio è avvenuto qualche settimana fa. Il giovanestava camminando in via degli Alfani per rientrare a casa. Sentita la frase “frocio di merda” si è girato ed ha visto due ragazzi che, seduti sui gradini di una casa, lo guardavano male e continuavano a prenderlo di mira verbalmente. “Sembri un frocio, cosa hai da guardare?”. A quel punto ...

