Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sta arrivando anche in, in queste ore, il nuovo aggiornamento dipensato per ilS9. In attesa di una svolta definitiva sul fronte Android 10, dopo le notizie riguardanti i primi test effettuati sul campo a fine settembre (le abbiamo condivise a suo tempo), bisogna guardare oltre e concentrarsi su un upgrade che va scaricato nel più breve tempo possibile. A tal proposito, proviamo ad analizzare in modo più dettagliato le informazioni preliminari emerse fino a questo momento. In particolare, la patch va associata alla sigla G96 * FXXS6CSI4 e non porta con sé nuove funzionalità o miglioramenti generali per il funzionamento quotidiano sullo smartphone. Tuttavia, si tratta di un upgrade estremamente importante sul fronte sicurezza, in quanto ilS9 era stato incluso nella mini lista dei tre dispositivi coinvolti in una grave vulnerabilità ...

GioPao9 : Segnalato in Europa l’aggiornamento di ottobre per il #SamsungGalaxyS9: cruciale per la sicurezza - OptiMagazine : Segnalato in Europa l’aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S9: cruciale per la sicurezza… - matsuteia : RT @wordsandmore1: Sabato 12 ottobre 2019 pressoil Sound Stage di Madrid (Spagna) concerto di Carl Brave con “Notti Brave in Europa”. Carl… -