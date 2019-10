Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il #MeToo del ciclismo è venuto alla ribalta ad agosto, quando una decina di atlete hanno denunciato molestie e atti di bullismo da parte di team manager belgi e olandesi. Poi, si è apertoun fronte italiano, quando l’olimpionico ex coordinatore azzurro, Silvio Martinello ha raccontato a Il Giornale di aver segnalato alla Federciclismo episodi di abusi accaduti in Italia senza mai ricevere risposte. Sia Martinello che l’ex tecnico Chiappa hanno citato il ct azzurro Dino Savoldi. Oggi il Corriere della Sera scrive che la prima atleta a rompere il muro del silenzio sugli abusi è Maila Andreotti, ascoltata dalla Procura Federale perché il suo nome era comparso negli articoli del quotidiano. La preoccupazione del Coni Una testimonianza resa “in un’atmosfera tesissima”, racconta il Corriere, che aggiunge che la Procura generale del Coni, preoccupatissima per la ...

napolista : “#Savoldi entrava anche se ero svestita. Ha fatto di tutto per farmi lasciare il ciclismo” Sul Corriere della Sera… -