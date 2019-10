Salvini contro Conte | Sbanda fra Renzi | americani e spie La sua parabola è

LAPO ELKANN VS Salvini - LITE SU MIGRANTI/ 'Parole stupefacenti' - la controreplica : LITE LAPO ELKANN-SALVINI, botta e risposta infuocato: 'MIGRANTI? No, nuovi italiani'. L'ex ministro dell'Interno ironizza sui social.

Virginia Raggi contro Salvini : 'Non hai mai lavorato - con voi anarchia' : Il leader della Lega Matteo Salvini sembra aver "puntato" Roma. Ogni occasione è buona per criticare l'attuale amministrazione cinquestelle e chiedere le dimissioni della sindaca Virginia Raggi. La prima cittadina della Capitale però difende a spada tratta il suo operato, sottolineando che l'ex Ministro dell'Interno non ha "mai lavorato" ed è bravo solo a chiacchierare. Salvini contro Raggi Matteo Salvini continua a chiedere le dimissioni di ...

Russiagate - Salvini contro Conte : “La sua parabola la vedo bella che finita…” : "La parabola di Conte la vedo bella che finita...": con poche parole il leader della Lega, Matteo Salvini, torna all'attacco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda del Russiagate e al fatto che l'inquilino di Palazzo Chigi dovrebbe riferire su questo nei prossimi giorni al Copasir.Continua a leggere

Lapo Elkann contro Salvini : “Non mi piace - è distruttivo”. L’ex ministro : “Parole stupefacenti” : Duello a distanza tra Matteo Salvini e l'imprenditore e dirigente d'azienda Lapo Elkann, sul tema immigrazione: "Da essere umano non mi piace l'atteggiamento di Salvini, credo che sia un comportamento distruttivo". Il segretario della Lega ha risposto per le rime: "Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti".Continua a leggere

Lapo Elkann contro Salvini : "Sui migranti comportamento dissolutivo". L'ex ministro : "Parole stupefacenti" : L'imprenditore a Palermo elogia lo spirito d'accoglienza della Sicilia e attacca la poltica: "Vergognoso che nessuno sia andato a Lampedusa ai funerali delle ultime vittime"

Matteo Salvini contro Lapo Elkann : "Dichiarazioni stupefacenti". Proprio così : due parole per demolirlo : "Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti". Risponde così, Matteo Salvini, ai giudizi piuttosto duri rilasciati dal rampollo Agnelli a proposito del leader della Lega e i migranti. E il riferimento caustico e velenoso dell'ex ministro degli Interni ai noti guai privati del nipote dell'Avvocato non

Copasir - la clamorosa protesta di Elio Vito : vota se stesso per protesta contro Salvini e Volpi : Il giallo Elio Vito nella elezione del leghista Raffaele Volpi come nuovo presidente del Copasir. La partita della Commissione parlamentare di controllo dei servizi segreti era delicatissima, e sebbene la presidenza debba andare di norma all'opposizione la scelta di "premiare" la Lega, primo partito

Sgarbi contro la Gruber : 'Parlato tanto del figlio di Salvini - poco di quello di Grillo' : Vittorio Sgarbi, nel giorno in cui sono stati tagliati 345 parlamentari, si è scagliato contro il Movimento Cinque Stelle. Senza mezzi termini ha definito i grillini falsi, ipocriti ed illegittimi, poiché macchiatisi della colpa di aver ''stuprato'' il Parlamento con il ricatto del "voto palese" sulla riduzione dei deputati senatori, muovendosi allo stesso modo in cui Benito Mussolini scelse di tagliare il numero dei rappresentati del popolo ...

Salvini contro Bonafede : Si occupi dei poliziotti non solo dei detenuti : Dopo l'ennesima aggressione ai danni di un poliziotto nelle carceri, l'ex ministro dell'Interno sbotta: "Ora Bonafede la smetta di pensare solo alla salute dei detenuti". "Ennesima aggressione oggi in un carcere contro un poliziotto, questa volta a San Gimignano. Invece di preoccuparsi solo della salute dei detenuti, il ministro Bonafede si occupi anche dei poliziotti". Queste le parole del segretario della Lega, Matteo Salvini, contro il ...

Matteo Salvini contro Alfonso Bonafede : "Ora basta - faccia qualcosa". Un altro poliziotto massacrato : Ennesima aggressione ai danni di un poliziotto. Nel carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, un detenuto ha ferito in modo grave un ispettore di Polizia penitenziaria. L'uomo, di origine tunisina, lo ha attaccato e gli ha quasi staccato un orecchio "con un oggetto contundente", riferisce il

Salvini e Renzi a Porta a Porta - Berlinguer : "Purtroppo saranno contro di noi" : Cresce l’attesa per il confronto televisivo tra i due Mattei. Salvini e Renzi duelleranno martedì 15 ottobre negli studi di Porta a Porta. Il programma di Bruno Vespa è stato individuato dai due leader come lo scenario ideale per dar vita ad un match attesissimo sul fronte politico, ma soprattutto mediatico.Lo scontro prenderà il via subito dopo la partita tra Liechtenstein e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. Un ...

Taglio dei parlamentari - Matteo Salvini contro M5s e Pd : "La Lega mantiene sempre la parola data" : Alla Camera, approvato il Taglio dei parlamentari con 553 "sì". Un sostanziale plebiscito. A favore della riforma anche la Lega di Matteo Salvini, che prima della crisi di governo aveva avallato la proposta del M5s. E non a caso, subito dopo l'approvazione del testo a Montecitorio, lo stesso Salvini

Gli steward contro il decreto Salvini : "Troppe restrizioni per stranieri" : Giovanni Vasso L'appello dell'Andes al governo Conte: "In tanti non riescono a ottenere i documenti richiesti. Società sportive rischiano di non avere abbastanza addetti" Troppo difficile diventare steward per gli stranieri, l’Associazione nazionale dei delegati alla Sicurezza chiede al governo Conte di rivedere le norme del decreto Salvini. Secondo i rilievi dell’Andes il problema si ripercuote sulle società sportive italiane che ...

Migranti : Sibilia posta circolare Viminale contro Salvini ‘smemorato’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Una circolare del Viminale con cui si avvia “un programma di graduale ridistribuzione territoriale di 2000 Migranti” nelle diverse regioni italiani, in vista “del costante flusso migratorio che interessa la frontiera terrestre del Friuli Venezia Giulia”. A pubblicarla, con una stilettata diretta all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, è il sottosegretario al Viminale nei ...