Salva-governo o scassa-sinistra?Tutti i dubbi sull' alleanza Pd-M5s

Il governo barcolla : la maggioranza si Salva per soli tre voti alla Camera : Tensione tra i 5 Stelle dove le liti interne al Movimento si sono riversate anche nella fumata nera del voto sui capigruppo...

Alitalia - Salvataggio in bilico : tensione tra governo e Atlantia che chiede garanzie su rotte e assetti : C?è voluto un vertice di cinque ministri a Palazzo Chigi, ieri sera, alla presenza del premier Conte per cercare di aprire un varco al salvataggio di Alitalia. La lettera-ultimatum di...

Il Pd Salva Sozzani dall'arresto M5S : "Conseguenze sul governo" : "E' un fatto gravissimo che incide eccome sul rapporto di maggioranza". Con queste parole il senatore del M5S Mario Michele Giarrusso, interpellato da Affaritaliani.it, commenta la decisione dell'aula di Montecitorio di negare gli arresti domiciliari al deputato di Forza Italia Diego Sozzani. "Non... Segui su affaritaliani.it

Stefano Bonaccini e il voto a gennaio per Salvare il governo. Pd-M5s - lo scambio tra Emilia e Calabria : Il patto civico tra Pd e M5s è un complicato mosaico di tessere che parte dall'Umbria e tocca altri due snodi fondamentali: Emilia Romagna e Calabria. Forse, la prima tappa è proprio la più semplice da assemblare visto che sia il Pd uscito a pezzi dal regno della zarina Catiuscia Marini sia i 5 Stel

Fare un governo con la scusa di "Salvare la democrazia" porta solo a logorarti : Il Pd continua ad avvilupparsi nella autoreferenzialità di un gruppo dirigente marziano. Capace solo di allontanarsi dalla società e rifugiarsi nelle istituzioni

Governo : Cecilia Strada al nuovo esecutivo - ‘ribadite che Salvare in mare è un obbligo’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Caro Governo: parlano (anche di voi). Agite sulle cause che spingono le persone su un gommone. Combattete il traffico umano. Liberate le navi di soccorso. Ribadite che salvare in mare è un obbligo. Opponetevi alle calunnie dette finora. E la #discontinuità sarà bellissima. Grazie”. Così, su Twitter Cecilia Strada che posta la notizia dell’Unhcr secondo cui da gennaio ad oggi sarebbero ...

Nuovo governo - Salvini attacca Rousseau - ma è effetto boomerang : 'Ti ha Salvato il c...' : Il mondo della politica, spesso e volentieri, non si caratterizza per l'irremovibilità delle posizioni. Accade, perciò, che il Pd dica no per anni ad un'alleanza con il M5S per poi formare, come sta accadendo, un governo giallorosso e viceversa. Per qualcuno si tratta di scelte responsabili che vanno oltre le differenze ideologiche, per altri di attaccamento alle poltrone. La sostanza è che c'è un'opinione pubblica che ha memoria storica (e non ...

Crisi di governo e M5s - nel gioco della torre (della realtà) Grillo si Salva e Casaleggio va giù : Lo spostamento d’aria prodotto da questa Crisi di governo nei Cinquestelle ha lasciato in piedi Beppe Grillo e messo quasi al tappeto Davide Casaleggio. Il primo ha reagito al trauma di una sconfitta strategica, cioè l’impossibilità di promuovere il cambiamento con la forza che era parsa più affine, con un doppio passo in avanti. Lui, prima ancora di Matteo Renzi, ha intravisto nella difesa ultima delle ragioni del Movimento la necessità di ...

L'incontro di Conte con Mattarella per Salvare l'accordo di governo : Il lavoro di sintesi del premier incaricato va avanti: al momento è l'unica certezza ricavabile dal lavoro avviato da Giuseppe Conte con le delegazioni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Al termine di una mattinata che non ha fatto mancare - come nei giorni scorsi - colpi di scena, accelerate e frenate nella difficile gestazione del governo, i capigruppo dem e quelli pentastellati sembrano tirare il fiato. "Abbiamo fatto ...

Crisi aziendali - le imprese che il nuovo governo dovrà Salvare : Da un’analisi condotta dal Sole 24 Ore su oltre 150 casi trattati dal 2016 ad oggi emerge che poco più di un terzo delle vertenze si è chiuso in modo positivo

Travaglio sulla crisi di governo : 'Solo il Pd può Salvare Salvini e sta lavorando per lui' : Marco Travaglio, come di consueto, nell'editoriale che affida alla prima pagina de Il Fatto Quotidiano analizza la situazione politica in maniera pungente. Per una volta, però, dalla sua penna ci sono parole di sincero apprezzamento nei confronti del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Un intervento, l'ultimo del premier, che Travaglio ha voluto sottolineare per i modi e i toni che hanno fatto da contraltare a quelli, invece, ...