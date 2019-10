Salerno | bacia sulla bocca la figlia 13enne dei vicini | indagato 60enne

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L’episodio è accaduto questa estate, quando l’anziano avrebbe avvicinato e importunato la ragazzina mentre giocava nel cortile di casa. Rischia di essere accusato di violenza sessuale nei confronti di un minore. Si aggrava la posizione di unresidente in una piccola cittadina di Vallo di Diano, nel Salernitano, che avrebbeto con la forza ladi 13 anni deidi casa. L’uomo ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini e ora ha venti giorni di tempo per presentare le memorie difensive.L’episodio è accaduto questa estate, quando l’anziano avrebbe avvicinato la ragazzina mentre giocava nel cortile di casa. Con una scusa l’ha invitata ad allontanarsi con lui, per poi costringerla arlo. A raccontare la squallida vicenda ai genitori è stata la stessa, scossa dall’atteggiamento del vicino di casa, che conosceva benissimo e di cui di ...

piuenne : #Salerno - Bacia la figlia 13enne dei vicini, nei guai un uomo di 60 anni -