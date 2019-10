Rottamazione ter 2019 | riapertura pagamento Novità nel decreto Fiscale Manovra 2020

Rottamazione ter - riscossi già 6 mld : 16.23 "Sull'obiettivo di 9 miliardi, ad oggi abbiamo già riscosso 6 miliardi grazie anche agli incassi derivanti dalla prima rata della Rottamazione ter che ammonta a oltre 1,6 miliardi, mentre oltre 4,3 da riscossione ordinaria". Così il numero uno dell'Agenzia delle entrate, Maggiore. Le domande presentate per Rottamazione ter sono state 1,4 milioni, per un valore di circa 21 miliardi in 5 anni di rateizzazione, alle quali si aggiungono ...

Decreto fiscale - si riapre la Rottamazione ter : si può saldare il debito fino a novembre : Il Decreto fiscale collegato alla manovra prevede la riapertura dei termini per il pagamento della rottamazione ter: la scadenza per chi ha presentato domanda ad aprile era prevista (per la prima o l'unica rata) a luglio, ma ora viene spostata al 30 novembre, per uniformarla a coloro i quali abbiano presentato la richiesta dopo la riapertura dei termini.Continua a leggere

Auto e scooter - arriva il bonus Rottamazione (non per tutti) Sgravi su decoder e casa : Tra gli interventi sul tavolo del governo Conte c’è la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Per le madri il congedo di maternità si allungherebbe oltre i cinque mesi

SPILLO/ Dalla Fiat ad Appendino & Co : l'eterno ritorno del "bonus Rottamazione" : Il Governo sembra pronto a varare un decreto con incentivi alla rottamazione delle auto. C'è del nuovo e del vecchio in questa misura

Rottamazione auto - bonus di 2 mila euro. Sconti per chi acquista detersivi "alla spina" : Spesa al supermercato meno cara, per chi dà la precedenza ai prodotti sfusi o alla spina. Oltre ai maxi-Sconti del 20% si risparmierà pure sulle consegne a domicilio. Chi...