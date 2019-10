Ristrutturazioni | sconto sul prezzo o cessione della detrazione?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Quando si parla diin casa, è bene sapere che per alcuni tipi di interventi il Fisco prevede due opzioni di risparmio: lae losulda parte del fornitore. Qual è quella più vantaggiosa? Come spiegato da un articolo di Immobiliare.it, la scelta dipende dal caso specifico e devono essere presi in considerazione precisi fattori. Non sempre si può scegliere Prima di tutto bisogna chiarire che il decreto crescita consente l’agevolazione fiscale solo per alcune tipologie di intervento: – tutti quelli finalizzati al risparmio energetico passibili di ecobonus, sia su parti comuni di condomìni sia su singole unità abitative, con detrazioni dal 50% al 75%; – le misure antisismiche con riduzione di 1 o 2 classi di rischio (detraibili rispettivamente del 75% e dell’85%) e quelle combinate con la riqualificazione energetica ...

