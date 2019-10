Rinnovo Donnarumma | il Milan propone di spalmare l’ingaggio | ma Raiola blocca tutto

Fonte : milanworld

(Di venerdì 11 ottobre 2019) In casasi potrebbe assistere ad un nuovo caso. Dopo la querelle legata aldel portiere nell’estate 2017, l’agente Minopotrebbe decidere di battere nuovamente i pugni sul tavolo. La volontà delè quella di tenere, il cui contratto scadrà nel giugno 2021. Attualmente, però, l’estremo difensore di Castellammare di Stabia percepisce un ingaggio netto da 6 milioni di euro a stagione. Una cifra ritenuta troppo alta, se si considera che i rossoneri non sono in Champions League e sono vincolati al rispetto dei paletti del financial fair play. Per questo, l’idea di Boban e Maldini sarebbe quella di proporre un prolungamento del contratto fino al 2024, con la spalmatura dell’ingaggio a 4 milioni a stagione. Ma come riporta La Gazzetta dello Sport,non sarebbe per nulla propenso ad accettare le condizioni ...

Alberto03665695 : @SalGal1899 @Lu_giWhite Ricordo che quando #Donnarumma rinnovò a 6 milioni, per lui non c'erano più scusanti sull'e… - SalGal1899 : @lalasan78 Madonna non credo a ciò che leggo ?????? non ce n’è uno che meriti il rinnovo di quella banda di stronzi. S… - gazz_rossonera : Donnarumma-Milan: rinnovo in stand-by, il motivo -