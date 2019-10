Rimini | guerra tra clan per il controllo del territorio | dieci arresti Il procuratore di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Asi era creata in via autonoma, un gruppo camorristico”. Parola delcapo di Bologna, Giuseppe Amato, sull’operazione che in Emilia–Romagna ha portato a. I componenti di gruppi rivali, autonomi ma con legami e conoscenze con i boss Contini, Nuvoletta e Mazzarella, si stavano fronteggiando in unatracamorristici per ildelriminese. I carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Bologna, Sandro Pecorella, su richiesta della Procura Antimafia. L’indagine, nata dall’intuizione del sostitutoMarino Cerioni e dei militari dell’Arma, ha di fatto stroncato unatracamorristi sulriminese, scatenata dalemergente, capeggiato da Ciro Contini, 31 anni, nipote del boss dei quartieri Vasto e Poggioreale di Napoli, Edoardo Contini, ...

