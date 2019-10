Reddito di cittadinanza | cantante neomelodica siciliana si paga il disco VIDEO

Sylvie Lubamba ho richiesto il Reddito di cittadinanza e la casa popolare : Sylvie Lubamba era diventata famosa con la sua partecipazione nei programmi di Chiambretti e dopo essere tornata in libertà il giorno di Natale 2017 dopo tre anni passati in carcere per uso indebito di carte di credito, confessa di non passarsela affatto bene e di aver richiesto il reddito di cittadinanza ed essere in lista per l’assegnazione una casa popolare. Attraverso un comunicato stampa la showgirl ha reso nota la sua condizione: “Attendo ...

La fidanzata gli nega la card del Reddito di cittadinanza e lui le rompe il naso : Una 35enne ha raccontato alla polizia di essere stata picchiata dal convivente che poi è scappato con la carta del reddito...

Reddito di cittadinanza col "bilancino" : quando l'assegno viene sospeso : Il caso di un 47enne trovato con alcuni grammi di droga e un bilancino di precisione in casa. Come previsto dalla legge...

Matteo Richetti : “Il Reddito di cittadinanza non va riconfermato. Incoerenza clamorosa dal Pd” : Il senatore Matteo Richetti, uscito il mese scorso dalle fila dei democratici, ha spiegato a Fanpage.it il suo intervento di qualche giorno fa a palazzo Madama contro il Reddito di cittadinanza. "Non sta producendo né inserimento lavorativo, né contrasto alla povertà. In aula ho ricordato che il Pd era contrario a quello strumento, ma per ragioni di convenienza personale di qualche capo pastore del partito ora lo sostiene".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : doppia piattaforma telematica - decreto del Ministero : Reddito di cittadinanza: doppia piattaforma telematica, decreto del Ministero Il Reddito di cittadinanza dovrebbe essere pienamente confermato con la prossima legge di bilancio. Non si escludono ancora al momento piccole modifiche. Sin dalla sua istituzione, ha previsto una serie di tasselli che man mano stanno trovando attuazione. In alcuni casi sono stati registrati ritardi rispetto alle previsioni iniziali. In particolare gli aspetti ...

Reddito di cittadinanza - prende il sussidio e lavora in nero : ora sono guai (ma è una lotta impari) : lavorava in un ristorante senza contratto ed era beneficiario del Reddito di cittadinanza: il caso a Caorle, in provincia di...

Sylvie Lubamba - crisi dopo gli scandali : «Ho fatto richiesta per il Reddito di cittadinanza e la casa popolare» : Torna sulle scene Sylvie Lubamba. La procace showgirl era diventata famosa con la sua partecipazione nei programmi di Chiambretti e dopo essere tornata in libertà il giorno di Natale 2017 dopo...

Reddito di cittadinanza e pensione : metà autocertificazioni all’Inps. La nota : Reddito di cittadinanza e pensione: metà autocertificazioni all’Inps. La nota Come spiegato in questo nostro articolo alcuni dei beneficiari di Reddito e pensione di cittadinanza sono stati invitati dall’Inps a presentare una integrazione. La notizia diramata dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è che una buona parte degli stessi si è attivata inviando l’autocertificazione integrativa già nei primi giorni. Per la ...

Reddito di cittadinanza a ex Br - Catalfo : “Etro e Gaeta possono averlo - verifiche su Saraceni” : Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, risponde al question time alla Camera sulla questione del Reddito di cittadinanza erogato per alcuni ex brigatisti. Per quanto riguarda il caso di Federica Saraceni fa sapere che sono in corso ulteriori approfondimenti, mentre per Raimondo Etro e Massimiliano Gaeta il sussidio può essere ricevuto perché hanno finito di scontare la loro pena.Continua a leggere

Isee - cambiano i requisiti : si allarga la platea di chi può chiedere il Reddito di cittadinanza : Con il decreto Crescita arrivano importanti cambiamenti per quanto riguarda l'Isee corrente: questo avrà una durata più lunga e richiederà alle famiglie requisiti meno rigidi per ottenerlo. Ci sarà anche un accesso facilitato e andrà ad incidere sulla platea dei percettori del reddito di cittadinanza, che con le nuove clausole potrebbe aumentare.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - Richetti (Italia Viva) al Pd : “Ma come si fa a confermarlo? Scoraggia il lavoro - propone assistenza e crea abusi” : “Ma come si fa a confermarlo? È un provvedimento che non produce un rimbalzo occupazionale. Scoraggia il lavoro, propone assistenza e crea abusi ormai certificati”. A dirlo, in Senato, dove è in corso la discussione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, l’esponente di Italia Viva, Matteo Richetti, che critica le misure introdotte dal governo gialloverde, cioè Reddito di cittadinanza e quota 100, ...

Reddito DI CITTADINANZA/ Le domande da integrare e le storture da correggere : In questi giorni i percettori di REDDITO e pensione di CITTADINANZA sono chiamati a integrare le domande presentate a marzo