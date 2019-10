Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019)– Nicolòidente) intervistato da Luigia Luciani e Stefano Molinari nel programma LAVORI IN CORSO in onda su Radio Radio e Radio Radio TV ha rilasciato la seguente dichiarazioni in merito ad una conclusione positiva dell’iter per la costruzione del nuovo stadio dellaa Tor di: “Io lo spero e ci continuo a sperare, ma ho. Il problema è delicatissimo perché l’interesse pubblico deve indirizzare la parte privata, ma è il pubblico che deve fare la sua parte. Ed è qui che i nodi vengono al pettine. In questo caso uno dei problemi più delicati qual’ é? Mettiamo che il privato fa ciò che è obbligatorio che egli, ma nel frattempo il pubblico deve fare la parte di sua competenza: l’implementazione della rete ferroviariaOstia e il ponte dei Congressi. Adesso se queste due opere, fondamentali per lo stadio e per la mobilità ...

patriziarutigl1 : RT @romadailynews: Rebecchini (pres. Ance #Roma):”#stadio Tor di Valle? Ho forti dubbi che si faccia, il… - romadailynews : Rebecchini (pres. Ance #Roma):”#stadio Tor di Valle? Ho forti dubbi che si faccia, il… - siamo_la_Roma : ?? Ha parlato il presidente dell’#AnceRoma ?? Dello #StadiodellaRoma a #TordiValle ?? Le sue dichiarazioni -