Rapina a gioielleria | immobilizzano titolare col taser | fuggono con bottino da 40mila euro

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Teramo - Ammonta a circaildellamessa a segno ai danni dellaAncarano, lungo il tratto cittadino della statale Adriatica a Roseto degli Abruzzi (Teramo). Secondo una prima ricostruzione fornita agli agenti del Commissariato di polizia di Atri (Teramo) diretti dal vicequestore Ester Fratello e ai colleghi della squadra mobile di Teramo, dalladel negozio, una 71enne, che è stata aggredita, malmenata e poi stordita con un apparecchio elettrico tipo ''. Itori erano tre, di cui uno solo a volto scoperto. Neutralizzata qualsiasi reazione della donna, i tre si sono impossessati di gioielli e preziosi custoditi nella cassaforte e nelle vetrine, oltre a rubare anche contanti per circa 500dal portafogli della donna, fuggendo a piedi e lasciando laa terra e ferita. Sono stati altri commercianti delle ...

EBertolaccini : Rapina gioielleria, usato taser su donna - TgrRai : #BuongiornoItalia in onda alle 7 su @RaiTre e qui in #livestreaming ?? - zazoomnews : Rapina in gioielleria a Teramo: titolare stordita con la pistola elettrica bottino da 40mila euro - #Rapina… -