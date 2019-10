Rapina a gioielleria | immobilizzano titolare col taser | fuggono con bottino da 40mila euro

Rapina in gioielleria a Teramo : titolare stordita con la pistola elettrica - bottino da 40mila euro : Una Rapina è stata messa a segno questa mattina a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo: tre uomini hanno aggredito, malmenato e poi stordito con una pistola elettrica la titolare, una donna di 71 anni e poi sono fuggiti con un bottino dal valore di 40mila euro. In tutto l'Abruzzo è partita la caccia ai ladri.Continua a leggere