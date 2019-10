Prodotto alimentare ritirato dalle vendite | il ministero | “Rischio choc anafilattico”

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Farina di farro integrale ritirata del mercato. Colpa dell’ allergene soia non dichiarato in etichetta. Si tratta della farina di farro integrale della ‘farine magiche’ a marchio ‘Lo Conte’Ilinteressato è venduto in confezioni da 400 grammi con il lotto di produzione 18339 con scadenza 31/12/2020. La farina richiamata è stata prodotta da IPAFOOD srl nello stabilimento di viale Taverna Annibale, a Frigento (Avellino). La sensibilità a questi allergeni porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse. I sintomi che potrebbero essere scatenati in caso di allergia includono prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, nausea o vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa. In caso di reazione allergica grave si può avere a che fare con uno shock anafilattico, situazione ...

