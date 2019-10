Premio nazionale Paolo Borsellino | Regione Lazio onorata di ospitare evento martedì 15

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – “Lae’dimartedi’ 15 ottobre alle ore 10 l’apertura dela Roma presso il WeGil di largo Ascianghi 5 a cui parteciperanno il presidente del, il prefetto Luigi Savina, e il Garante del, Federico Cafiero De Raho, procuratoreAntimafia”. Lo comunica in una nota Gianpiero Cioffredi, Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalita’ della. Ilnasce il 3 dicembre 1992 dalla volonta’ del giudice Antonino Caponnetto che, invitato a Teramo dal’Associazione Societa’ Civile per un incontro con gli studenti al teatro cittadino, dedica la targa consegnatagli da Ritaal fratello, ucciso pochi mesi prima in via D’Amelio. Il, come l’associazione ...

