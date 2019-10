Pietro Leemann | il cuoco anti-Masterchef del primo ristorante stellato vegetariano | “Chi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Si parlerà di giovani e alimentazione vegetale, ma anche di emergenza climatica e ambientale. E poi, ovviamente, di cucina vegetariana, con una gara in cui otto finalisti presenteranno le loro creazioni culinarie a una giuria di esperti e giornalisti. Tutto questo durante la sesta edizione di The Vegetarian Chance, Il domani del cibo è oggi, l’evento che si apre a Torino da venerdì 11 fino a domenica 13, curato dal giornalista Gabriele Eschenazi e il cui protagonista è lo chef italo-svizzero, proprietario di Joia, deldi cucina vegetariana. Moderato ed ecumenico, esattamente come la sua cucina accogliente e riconciliata,potrebbe essere definito il, visto che per lui cucinare è l’opposto della competizione forsennata. Ma con la sua consueta capacità di vedere il bene un po’ ovunque – retaggio di una ...

