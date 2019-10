Piemonte regione pilota per i volontari della antincendi boschivi | ruolo più attivo nella

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La Giunta regionale ha approvato oggi le nuove linee guida, redatte in collaborazione con il CorpoAIB del, per realizzare esercitazioni, percorsi di prevenzione e analisi dei dati, in complementarietà con gli operatori forestali regionali. «Si va così delineando un sistema – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, proponentedelibera – in cui itrovano unancora piùlotta agli incendi, in considerazione del progressivo aumento del rischio a causa delle condizioni climatiche in evoluzione. Le nostre 250 squadre e gli oltre 5000, diffusi capillarmente sul territorio montano e pedemontano, saranno i protagonisti di un vero e proprio progetto, una “linea guida”nuova frontiera per l’impiego delato Aib in quella grande sfida per i prossimi ...

annaljsa : RT @Simona_Riccio: [ Stati Generali della Nuova Comunicazione Pubblica ??Apre l'evento il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte… - ilnazionaleit : Piemonte regione pilota per i volontari della Antincendi boschivi - regionepiemonte : RT @PiemonteInforma: Sostegno all’#agricoltura di #montagna, prevenzione degli #incendi boschivi, riduzione della #plastica nelle manifesta… -