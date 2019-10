Petrolio | Opec e Russia valutano ulteriori tagli produttivi

Fonte : ilsole24ore

Di fronte all'indebolirsi della domanda di petrolio – e con il prezzo del barile stagnante – l'OPEC e i suoi alleati si apprestano a continuare i tagli di produzione per il quarto anno consecutivo e forse addirittura a renderli più drastici. Per il vertice del 5-6 dicembre «tutte le opzioni sono aperte», ha affermato il segretario generale dell'Organizzazione, Mohammad Barkindo

