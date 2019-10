Petroliera colpita da un missile nel Mar Rosso | il petrolio balza a 54 | 2 $

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 11 ottobre 2019) In fiamme nel Marun’imbarcazione della compagnia petrolifera iraniana. Per Teheran si tratta di «attacco terroristico». Schizzano i contratti su greggio e brent

SkyTG24 : Petroliera Iran in fiamme in Arabia Saudita: 'Colpita da missile' - sitathecheetah : RT @Miti_Vigliero: Petroliera Iran in fiamme al largo Gedda 'E' stata colpita da un missile'- Ultima Ora - ANSA - Miti_Vigliero : Petroliera Iran in fiamme al largo Gedda 'E' stata colpita da un missile'- Ultima Ora - ANSA -