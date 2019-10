Pd | Martina | ‘nuovo Statuto in vigore entro Natale | restano primarie aperte’ 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) (AdnKronos) – “E quindi – scandisce– non faremo passi indietro. Poi spazio ai sindaci e un lavoro nuovo per i circoli, anche legato ad azioni di volontariato sul territorio nello stile delle esperienze che abbiamo fatto con le magliette gialle. Poi stiamo lavorando per offrire l’idea di un partito federale e dei territori più forte di quella che abbiamo visto in questi dodici anni”. Insomma, con una battuta, un partito che ricorda il Pci di Peppone… “No, siamo su un’altra frontiera che è quella di essere un grande partito. E semmai la battuta è: non siamo un partito personale, siamo un partito di persone”. Ovvio il riferimento a Renzi… “Parlo in generale, non siamo un partito plasmato su una persona sola ma siamo un partito di persone. Quindi una collettività al plurale”, conclude ...

