' Patrimonio culturale e partecipazione' | 14 ottobre conferenza di Daniele Manacorda a Roma

Notte dei ricercatori - in 27 Paesi la festa della scienza dedicata al clima e al Patrimonio culturale. Tanti gli eventi in Italia : Laboratori aperti in 116 città per favorire il dialogo tra cittadini e scienziati, eventi in 27 Paesi – Italia compresa – che includono anche mostre e proiezioni cinematografiche dedicate al clima e al patrimonio culturale. Sono questi i temi cardine della Notte Europea dei ricercatori, la grande festa della scienza che tutti gli anni promuove conoscenza e divulgazione. L’iniziativa è finanziata dalla Commissione europea nell’ambito ...

Venezia - a Rialto e San Marco solo vetrine da Patrimonio culturale : Una delibera, che ora passerà al vaglio della Regione, vieta moda low cost o souvenir di bassa gamma "made in China". Chi vorrà aprire un negozio dovrà tutelare e valorizzare il patrimonio culturale della città per non farle perdere "la sua autentica identità".

Venezia : Consiglio comunale - ok solo a negozi compatibili con Patrimonio culturale : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - Il Consiglio comunale di Venezia ha dato via libera all'unanimità alla delibera che dispone “misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’area di Piazza S

Venezia : Consiglio comunale - ok solo a negozi compatibili con Patrimonio culturale (2) : (AdnKronos) - Nel testo si mettono nero su bianco le categorie ammesse nelle due aree prese in considerazione in fatto di nuove aperture (anche per trasferimento): commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma, librerie, gallerie d’arte e antiquari, arredamento e design, co

Si inaugura il Salone del Restauro di Ferrara - tre giorni dedicati al Patrimonio culturale : Servono competenze trasversali e un approccio multidisciplinare per gestire al meglio le situazioni di crisi nella conservazione dei beni culturali, come nel recente caso della cattedrale di Notre-Dame, devastata da un incendio sei mesi fa. È il tema con il quale la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, istituita dal Mibac per offrire alta formazione nel settore della gestione del patrimonio culturale, si presenta a Ferrara, ...