Pari per l' Under 21 in Irlanda | qualificazioni agli Europei

Sarah Ferguson : Ho avuto molto aiuto per apParire così a 60 anni : La Duchessa di York, prossima al compleanno, rivela al “Daily Mail” di aver usufruito di parecchi ritocchini estetici per apparire più giovane al matrimonio della figlia. Sarah Ferguson è stata per anni la pecora nera della famiglia reale britannica. La Duchessa di York, protagonista di uno degli scandali più famosi e chiacchierati della royal family, si è rifatta una vita da quando è stata esiliata dal Palazzo. Prossima ai 60 anni, Fergie ...

Super-tifone Hagibis : il Giappone corre ai riPari - sospesi treni e voli : Il Giappone si prepara al landfall del super–tifone Hagibis: è atteso dalla giornata di domani sulle coste orientali del Paese ma sono previste forti piogge nell’est dell’arcipelago già dalla serata di oggi. I treni ad altissima velocità, gli Shinkansen, tra Tokyo e Nagoya, sono stati sospesi per domani e limitati a 6 quelli tra Nagoya e Shin-Osaka. La compagnia aerea All Nippon Airways ha deciso di cancellare, sempre per la ...

Grande Fratello - Luca Onestini e Ivana Mrazova : «Ci sePariamo per un po’». Ecco cosa sta succedendo : Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato che la loro lontananza forzata è destinata ad allungarsi. Sui social, infatti, la coppia nata al Grande Fratello ha spiegato ai fan che continuerà a non vedersi per un po’ di tempo, ma al tempo stesso ha smentito ancora una volta le voci di una presunta crisi tra i due. Le indiscrezioni su una possibile rottura tra Ivana Mrazova e Luca Onestini erano sorte dopo che i follower avevano notato ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutti scontenti per la cancellazione di Italia-Nuova Zelanda. Parisse : “Possibile che non ci fossero alternative?” : Italia-Nuova Zelanda non ci sarà. E’ un fatto ormai assodato, quello legato alla mancata disputa del match conclusivo della Pool B degli azzurri ai Mondiali di Rugby. Naturalmente sono ben pochi a essere contenti, anche se più d’uno comprende la situazione che si è venuta a verificare con il tifone Hagabis, lo stesso che minaccia il GP del Giappone. Per l’Italia, sono intervenuti in conferenza stampa Conor O’Shea e Sergio ...

Quattro azioni per la Parità salariale : ecco la proposta di legge del Pd : Anche per le aziende sotto i cento dipendenti la possibilità di redigere il rapporto sul personale previsto dal Codice delle pari opportunità. Più controlli e sanzioni. Un “bollino” per le imprese virtuose

Ivana Mrazova e Luca Onestini - annuncio ai fan : ‘Ci sePariamo per qualche giorno’ : Ivana Mrazova e Luca Onestini in queste ore hanno fatto un annuncio importante ai proprio fan. La coppia formata dai due giovani, è una delle più amate nel mondo del gossip. Come molti sanno, Ivana e Luca si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. All’epoca la modella ceca era fidanzata, ma una volta chiusa la sua relazione ha deciso di intraprendere la storia con Onestini. Da quel momento in poi i due sono diventati ...

“Ci sePariamo per un po’”. L’annuncio arriva da Ivana Mrazova : cosa succede con Luca Onestini : A detto di molti è una della coppie più belle dello spettacolo. Luca Onestini, il tronista uscito dal salotto di Maria De Filippi. Ivana Mrazova, la supertop che ha conquistato con il suo sorriso l’Italia. La loro unione era sbocciata nella casa del Grande Fratello vip. state diffuse delle voci totalmente insensate che li vedevano in crisi e in procinto di dirsi addio per sempre. Verso la fine dell’estate, Ivana ha fatto i bagagli ed è volata in ...

Ivana Mrazova annuncia : “Io e Luca ci sePariamo per un po’” - ecco perché : Ivana Mrazova e Luca Onestini si separeranno per un po’. I due spiegano il motivo (nessuna crisi) Durante gli ultimi mesi, Ivana Mrazova e Luca Onestini sono finiti al centro del gossip. Su di loro infatti sono state diffuse delle voci totalmente insensate che li vedevano in crisi e in procinto di dirsi addio per […] L'articolo Ivana Mrazova annuncia: “Io e Luca ci separiamo per un po’”, ecco perché proviene da ...

Lombardia : Consiglio Pari Opportunità istituisce premio per conciliazione vita-lavoro : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, presieduto da Letizia Caccavale, ha istituito il riconoscimento 'Parità virtuosa. Buone pratiche di conciliazione vita-lavoro in Lombardia', un’iniziativa che culminerà con un evento in calendario il prossimo 19

Venerdì 11 ottobre gli orsi “invadono” Roma : l’inizativa del WWF per richiamare l’attenzione sull’orso bruno marsicano che rischia di sParire : Con cinquanta “orsetti” di cartapesta, il WWF chiama all’azione tutte le istituzioni: restano solo 50 orsi bruni marsicani al mondo, garantiamo loro un futuro. Cinquanta orsetti di cartapesta, tanti quanti sono gli orsi bruni marsicani che vivono nell’Appennino centrale, Venerdì 11 ottobre alle 11.00 invaderanno il piazzale di Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati. Con questa iniziativa il WWF vuole richiamare l’attenzione su ...

Lombardia - parte iter per legge su aborto sicuro : “Solo l’8% di ospedali offre accesso a quello farmacologico. Superare disParità” : “Sono passati 41 anni dall’approvazione della legge 194, ma ancora oggi in Lombardia è difficile ricorrere all’aborto in maniera sicura e semplice”. Un problema che la campagna “aborto al sicuro” vuole Superare tramite una legge di iniziativa popolare che negli scorsi mesi ha raccolto 8436 firme nella sola regione Lombardia. “L’obiettivo non è cambiare la 194 ma renderla davvero effettiva superando alcune delle criticità nella sua applicazione” ...

Non cercatemi - devo rimanere in incognito : perché Totti - Fedez e altri vip sono sPariti dai social : Nei profili Instagram e nelle stories di alcuni vip nostrani è comparso uno strano messaggio “Non cercatemi, devo rimanere in incognito, presto capirete perché”. Ma cosa significa? Che sta succedendo a Francesco Totti, Fedez e agli altri? I più attenti avranno notato l’assenza social di Fedez. Abituati ad essere giornalmente aggiornati sui suoi movimenti e quelli della moglie Chiara Ferragnim la sparizione del cantante aveva ...

Giovanni Toti escluso dal vertice del centrodestra : "Non avevo nulla da dire. Forza Italia sta per scomParire" : Al vertice del centrodestra mancava Giovanni Toti. "Sono stato escluso dal faccia a faccia tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi? Non avevo nulla da dire...", commenta laconico il governatore della Liguria, a margine dell'evento "Infrastrutture e Olimpiadi" tenutosi all'hotel Palazz

Pensioni - Marattin su Quota 100 : 'Andrebbe cancellata perché crea disParità enormi' : "Quota 100 è stato un errore e andrebbe cancellata. Lo strumento per il pensionamento delle persone in difficoltà c'è già, è l'Ape Social, semmai, va prorogato e reso strutturale", lo ha spiegato il deputato di Italia Viva Luigi Marattin dimostratosi contrario al meccanismo della Quota 100 voluto dalla Lega. Chiesta la proroga dell'Ape Social Tuttavia, per l'ex Pd, andrebbe prorogato lo strumento dell'Ape Social volto a garantire una copertura ...