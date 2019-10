Parco Nazionale della Sila | nasce il progetto di mappatura e valorizzazione delle “aree

Cambiamenti climatici - Parco Nazionale della Sila : il 16 ottobre il convegno su tutela e gestione delle risorse : Il 16 ottobre dalle ore 9, presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano, si terrà il convegno su Cambiamento Climatico – tutela e gestione delle risorse del Parco Nazionale della Sila” promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Scienze Forestali di Firenze e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del ...

Parco Nazionale dello Stelvio - associazioni : “Ok al confronto ma chiediamo una conferenza conclusiva” : Le nove associazioni ambientaliste (CAI, FAI, Federazione Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, TCI, WWF), che hanno dato vita dal 2017 all’Osservatorio sul Parco Nazionale (PN) dello Stelvio sono e restano convinte che “uno dei parchi storici istituiti in Italia, dopo circa 85 anni di vita (il Parco nasce nel 1935), debba essere dotato finalmente di un Piano Parco e di Norme di attuazione coordinate, che ...

Parco Nazionale della Majella capofila nel progetto Life Streams : al via il primo meeting : La scorsa settimana, presso la sede del Parco Nazionale della Majella, si è svolto il primo meeting per l’avvio del progetto Life Streams (Life18 NAT/IT/000931 – Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams) che vede il Parco stesso nel ruolo di Ente capofila. L’obiettivo principale del progetto è il recupero e la conservazione della trota mediterranea (Salmo cettii o Salmo macrostigma), specie inserita in allegato II della ...

Parco Nazionale della Majella : inaugurato il nuovo Bivacco “Carlo Fusco” : E’ stato finalmente inaugurato il nuovo Bivacco “Carlo Fusco”, nell’Anfiteatro delle Murelle a quota 2.455 m slm, in uno dei luoghi simbolo del territorio del Parco Nazionale della Majella, in una bella giornata di sole con circa duecento appassionati ed escursionisti. Lo storico Bivacco era stato realizzato nel 1975 dalla sezione Majella del CAI di Chieti, da un un’intuizione del Dr. Carlo Fusco, medico del nosocomio teatino, con il lavoro di ...

Parco Nazionale della Sila : liberati uccelli rapaci curati presso il Cras di Rende [GALLERY] : presso il centro visite Cupone, sei rapaci curati dal Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Rende, sono stati restituiti al loro habitat e liberati all’interno del Parco Nazionale della Sila. Presenti all’evento il Presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, il Responsabile del Centro Recupero Animali Selvatici, nonché Presidente del Comitato Italiano Protezione rapaci (Cipr) Mauro Tripepi e la squadra di volontari del ...

Ritorna “Story Riders” - dal 4 al 6 ottobre - a Torchiara - nel Parco Nazionale del Cilento : Ritorna Story Riders, la manifestazione giunta alla sua quinta edizione, con il patrocinio del Comune di Torchiara, della Provincia di

Piromane tenta di dar fuoco a Parco Nazionale Circeo : fermato - aggredisce Carabiniere : Roma – Ha tentare di appiccare il fuoco nel Parco Nazionale del Circeo, ma, per fortuna, è stato fermato e ammanettato. E’ successo stamane a Sabaudia, dove un Piromane ha provato a dare alle fiamme volontariamente il bosco del Parco Nazionale. Una volta raggiunto e bloccato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e della Stazione “Parco” di Sabaudia, il Piromane ha dato in escandescenze ed ha assalito il Comandante dei ...

Cucciolo di orso ritrova la madre grazie all’intervento del Parco Nazionale d’Abruzzo e di ISPRA [VIDEO] : Raramente accade che un Cucciolo di orso marsicano di 6-7 mesi si allontani dalla madre con la quale in genere rimangono anche fini ai due anni di età. E’ successo nel mese di agosto all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo e grazie all’intervento dei tecnici del Parco, che hanno operato in costante contatto con l’ISPRA e il Ministero dell’ambiente, il caso si è risolto in pochi giorni. Non appena è giunta la segnalazione della presenza di un ...

Report dal 1° Festival Internazionale della Cultura di Letino - nel Parco Nazionale del Matese : CASERTA – Il 13 settembre 2019 si è svolta a Letino, la bella e suggestiva cittadina dell’alto Matese in provincia

Parco Nazionale dell’Asinara - un progetto integrato di sviluppo : «Per l’isola dell’Asinara è necessario un progetto ampio e integrato che veda lavorare assieme, oltre all’Ente Parco e al Comune di Porto Torres, anche la Regione, la Provincia, e la Rete metropolitana del Nord Ovest Sardegna. Per questo sarebbe utile la convocazione di un tavolo permanente di lavoro, per ragionare sulla definizione delle strategie da adottare nella gestione del Parco e per confrontarci su varie tematiche quali ...

Incendio nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio : gente chiusa in casa : Un Incendio per cause in corso di accertamento è in atto dal primo pomeriggio in contrada Castelluccio, nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio, a Ercolano (Napoli). A bruciare sarebbe una massa di sterpaglie nella zona vicino alla ex Cava Fiengo che in passato ha ingoiato rifiuti speciali e pericolosi. Al momento la nube di fumo è visibile a metri di distanza dalle abitazioni dei comuni limitrofi. Le operazioni di spegnimento da parte ...

Abruzzo : il Parco Nazionale della Majella premiato dalla European Wilderness Society : Venerdì 6 settembre, presso la sede operativa del Parco Nazionale della Majella, l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, ha avuto luogo la giornata clou dell’iniziativa WildArt Majella 2019, durante la quale la European Wilderness Society, organizzazione multiNazionale che s’impegna a identificare e promuovere il Wilderness in Europa, ha consegnato al Parco il certificato “Platinum”. Spiega il Direttore Luciano Di Martino: ...

Inondazione in Kenya : turisti travolti in Parco Nazionale - morti : Un gruppo di turisti è stato travolto dalle inondazioni di ieri nelle gole del parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya: sono stati recuperati 6 corpi su 7, secondo quanto hanno annunciato le autorità Kenyane, citate dall’Afp. “Sono stati trovati sei corpi delle vittime delle alluvioni improvvise, manca all’appello un turista“, ha dichiarato su Twitter il Kenyan Wildlife Service (Kws), che gestisce il parco. ...

Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel Parco Nazionale di Hell’s Gate - in Kenya : Sei persone sono morte a causa di un’alluvione improvvisa nel parco nazionale di Hell’s Gate, in Kenya, che si trova a circa 90 km dalla capitale Nairobi. Un settima persona risulta dispersa. Le persone coinvolte nell’incidente sono cinque turisti Kenyani, un