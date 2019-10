Panchina Sampdoria | le ultime su Ranieri | oggi un nuovo incontro | tutti i dettagli

Panchina Sampdoria - avanza la candidatura di Ranieri : la situazione : Claudio Ranieri si avvicina alla Sampdoria ma adesso la società blucerchiata sta cercando l’accordo economico. Missione a Roma per la dirigenza blucerchiata che ha incontrato il tecnico e i suoi agenti per un primo confronto: Ranieri ha chiesto garanzie tecniche e un contratto biennale. In questi minuti è in corso una cena con l’entourage del tecnico per arrivare ad un’intesa sia per la durata dell’accordo che per ...

Panchina Sampdoria - giornata chiave e di incontri : i tifosi spingono per una soluzione… : Panchina Sampdoria – Sono ore importantissime in casa Sampdoria per la scelta del nuovo allenatore, il club blucerchiato è alla ricerca del nuovo allenatore. Il tecnico ex Roma ha pagato il difficile inizio di stagione, appena tre punti conquistati in 7 partite e ben 6 sconfitte. Oggi giornata chiave per raggiungere l’accordo per il nuovo tecnico, dopo il no di Gennaro Gattuso in pole è balzato con Claudio Ranieri, l’ex ...

Sampdoria : Prandelli nome nuovo per la Panchina - probabile tentativo per Ranieri : La Sampdoria continua la caccia al nuovo allenatore tra qualche “no” e alcune nuove idee che stuzzicano la dirigenza. Massimo Ferrero non ha fretta, vuole un allenatore che condivida il suo progetto, ma soprattutto sa di non poter sbagliare la scelta. La sua squadra è ultima in classifica e deve uscire da una crisi profonda per provare ad evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa. Ora, poi, che si è chiusa senza successo la trattativa per ...

Panchina Sampdoria - Iachini apre all’accordo ma il tecnico in pole è un altro (a sorpresa) : Panchina Sampdoria – “In questa fase e’ difficile fare dichiarazioni, l’unica cosa che posso dire con certezza e’ che sarei felice di tornare per il rapporto, la stima, l’affetto e il cuore. Si e’ instaurato un grande rapporto con questo ambiente, con tutta la tifoseria per quello che abbiamo vissuto. La Sampdoria e’ nel mio cuore faccio il tifo per lei e posso solo che augurarle le migliori ...

Panchina Sampdoria - domani primo contatto con Ranieri : sullo sfondo restano Iachini e De Biasi : Il presidente della Sampdoria avrà un colloquio domani con Ranieri, l’obiettivo è quello di convincere l’allenatore romano ad accettare la Panchina doriana La Sampdoria punta forte su Claudio Ranieri, profilo scelto dal presidente Ferrero per sostituire Eusebio Di Francesco, che ha risolto consensualmente il proprio contratto con il club doriano. LaPresse/Alfredo Falcone Nella giornata di domani, secondo quanto riporta ...

Panchina Sampdoria - Gattuso ha detto no : le ultime : “Non voglio un allenatore che si debba convincere, voglio una persona che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la mia Sampdoria“. Con queste parole a Telenord di qualche ora fa, il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero aveva ‘punzecchiato’ Gennaro Gattuso, tra i tecnici papabili a sostituire Di Francesco, sui tempi nella decisione alla sua proposta. Cessione Sampdoria, i motivi della rottura (non definitiva) ...

Panchina Sampdoria - Ferrero non le manda a dire a Gattuso : “Non devo convincere nessuno” : “Non voglio un allenatore che si debba convincere, voglio una persona che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la mia Sampdoria”. Così il presidente blucerchiato Massimo Ferrero, ai microfoni dell’emittente televisiva ligure Telenord, punzecchia Rino Gattuso che deve ancora dare una risposta per la possibile sostituzione di Di Francesco. In lizza ci sono anche De Biasi e Iachini. Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

Panchina Sampdoria - si attende la risposta di Gattuso : sullo sfondo resistono De Biasi e… Ranieri : Il presidente Ferrero attende la risposta di Gattuso dopo l’incontro avvenuto ieri a Gallarate, ma resistono anche le ipotesi De Biasi e Ranieri La Sampdoria continua il casting per individuare il sostituto di Eusebio Di Francesco, che ha risolto il contratto con i blucerchiati ormai da qualche giorno. Ben STANSALL / AFP Il presidente Ferrero attende la risposta di Gennaro Gattuso, che ha incontrato ieri a Gallarate per esporgli il ...

Panchina Sampdoria - spiraglio da Gattuso : si profila un testa a testa : Panchina Sampdoria – Sono ore importantissime in casa Sampdoria per la scelta del nuovo allenatore. Avvio di stagione shock per il club blucerchiato che ha conquistato solo 3 punti nelle prime 7 giornate e ha bisogno di una scossa per evitare spiacevoli sorprese e la retrocessione. Nelle ultime ore è stato silurato Eusebio Di Francesco, accordo raggiunto dalle parti per la rescissione del contratto. Per il sostituto il sogno del ...

Panchina Sampdoria - salgono le quotazioni di De Biasi : tutti i dettagli : Panchina Sampdoria – Sono ore caldissime per quanto riguarda tre panchine del campionato di Serie A, stiamo parlando di Sampdoria, Milan e Genoa che hanno deciso di cambiare allenatore dopo l’ultima giornata. In particolar modo situazione delicatissima per i blucerchiati, la squadra di Di Francesco ha conquistato solo una vittoria in sette giornate ed a pagare è stato proprio l’allenatore ex Roma, nella giornata di ieri è ...

Panchina Sampdoria - Di Francesco ha rescisso : Iachini in pole : La notizia era nell’aria, ora c’è la conferma. Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. Il tecnico abruzzese ha rescisso il contratto che lo legava ai blucerchiati. Si aspetta solo l’ufficialità del club ligure. Intanto, arrivano ulteriori conferme sul sostituto. Ferrero ha scelto Beppe Iachini, molto apprezzato dalla piazza doriana. Anche quest’ufficialità è attesa nelle prossime ore. ...