Oliviero Toscani contro il pubblico di Dritto e Rovescio | C' è la claque Del

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Gli applausi nei talk tengono ancora banco e scatenano liti tra gli ospiti e il padrone di casa. Giovedì sera aad arrabbiarsi è stato, protagonista di un acceso diverbio con Paolo Del Debbio.In studio si parlava di immigrazione e il fotografo, collegato da Casale Marittimo, è stato preso di mira da Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. Attacchi che ogni volta hanno generato ovazioni da parte del, poco gradite da: “E’ chiaro che lì c’è un battimani, si sceglie la gente in un certo modo”.ildi: "C'è la". Del Debbio: "Fai le foto e non rompere le palle" (Video) pubblicato su TVBlog.it 11 ottobre 2019 03:00.

