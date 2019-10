Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi | Eurolega basket | orario d’inizio e come vederla in

Basket - Eurolega 2019-2020 : esordio casalingo per Milano. Al Forum l’Olimpia deve vincere contro lo Zalgiris : Domani sera (ore 20.45) l’Olimpia Milano torna in campo per il secondo impegno nell’Eurolega 2019-2020. Al Forum arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas in un match che la squadra di Ettore Messina non può assolutamente sbagliare. Milano deve subito trovare la prima vittoria, cancellando la sconfitta di Monaco contro il Bayern, dove l’Armani Exchange non è mai riuscita quasi mai ad entrare in partita, tirando malissimo da tre ...

Olimpiadi Milano-Cortina - caccia al manager per il ruolo di amministratore delegato : c’è una terna di candidati (più Domenicali) : Ci sono un renziano, un neozelandese “squalo” dei media e un veneto emergente. Ma chissà che non la spunti l’ex ferrarista. È la terna (allargata) per corsa alla poltrona più ambita nel mondo dello sport italiano nei prossimi anni, quella del capo di Milano-Cortina 2026. La caccia all’amministratore delegato della Fondazione (privata) che gestirà quasi 1 miliardo di euro messo a disposizione dal Cio per organizzare i Giochi ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega 2019 : programma - orari e tv : Venerdì sera (ore 20.45) secondo impegno europeo per l’Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina farà il suo esordio casalingo contro lo Zalgiris Kaunas. Da riscattare c’è immediatamente il ko con il Bayern Monaco, con l’Armani Exchange obbligata a vincere. L’Olimpia si è in parte ripresa vincendo in campionato contro Trieste, ma è ovvio che c’è grande attesa per l’Eurolega, dove Milano si presenta con ...

Serie A Basket – L’Olimpia Milano asfalta Trieste - Roma vince il testa a testa con Cremona : Nei due anticipi domenicali della terza giornata di Serie A di Basket, vincono Olimpia Milano e Roma al cospetto di Trieste e Cremona Iniziata ieri con i successi di Sassari e Brindisi, la terza giornata della Serie A di Basket prosegue oggi con i due anticipi domenicali. L’Olimpia Milano si impone senza problemi su Trieste, stendendo i propri avversari con il punteggio di 88-73. Un dominio totale quello degli uomini di coach ...

LIVE Milano-Trieste basket - Serie A in DIRETTA : l’Olimpia cerca il riscatto dopo la delusione europea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. Presentazione della giornata – Orario d’inizio e come vedere in tv Milano-Trieste Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trieste, anticipo domenicale della terza giornata della Serie A di basket 2019-2020. La partita avrebbe ...

Olimpia Milano-Trieste oggi - Serie A basket : orario d’inizio e come vederla in tv : E’ una strana mattina, quella che vede scendere in campo A|X Armani Exchange Milano e Pallacanestro Trieste al PalaLido di Piazza Stuparich. La sfida, infatti, avrebbe dovuto giocarsi ieri sera al PalaRubini (noto anche come Allianz Dome) di Trieste, ma il maltempo ha creato un gran numero di disagi all’impianto della città giuliana. In un primo tempo era stato disposto il rinvio a data da destinarsi, ma il calendario fitto di Milano ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano sconfitta all’esordio - il Bayern Monaco si impone per 78-64 : Finisce con la sconfitta il primo impegno dell’A|X Armani Exchange Milano nell’edizione 2019-2020 di Eurolega. L’Olimpia di Ettore Messina deve arrendersi sul parquet dell’Audi Dome di fronte al Bayern Monaco, che vince con il punteggio di 78-64 di fronte a 5700 persone. La formazione milanese paga il 4/22 da tre punti e, in certa misura, l’assenza di Vladimir Micov, oltre a quelle già note di Nemanja Nedovic e ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : 78-64 - prima sconfitta per Milano - che crolla nel finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Milano era arrivata sul -3, prima di crollare nel finale di ultimo quarto. Scola chiude con 17 punti ed è il miglior marcatore dell’Olimpia. 14 per il Chacho. In casa Bayern ottima partita di Lukic (18). 78-64 Ora il margine diventa brutto per Milano. 76-64 Due liberi di Dedovic. Ultimo minuto. 74-64 Un solo libero per ...

Eurolega – Esordio amaro per l’Olimpia Milano : il Bayern Monaco rovina la prima di Scola : L’Olimpia Milano fa il suo Esordio in Eurolega con una sconfitta: il Bayern Monaco vince nella serata dell’Esordio di Luis Scola Inizia con il piede sbagliato il cammino dell’Olimpia Milano in Eurolega. La formazione di coach Messina, dopo il ko in campionato contro Brescia, viene sconfitta anche sul parquet del Bayern Monaco (78-64) alla prima uscita europea stagionale. Nella serata del debutto di Luis Scola, subito top ...

