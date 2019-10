Olga Tokarczuk | la vagabonda persa tra i versi e il romanzo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Davide Brullo Attenta ai temi dell'internazionalismo dominante, era la candidata perfetta. La sua prosa è una nenia che incanta Pur vampirizzata da Peter Handke Nobel per la letteratura piuttosto ovvio èla degna rappresentate dell'accademia svedese. Donna, età adatta 57 anni , opera letteraria in sintonia con l'internazionalismo dominante. Il terzo Nobel per la letteratura assegnato a un polacco (gli altri sono andati a due poeti di genio: Wislawa Szymborska e Czeslaw Milosz), fin dalle motivazioni («per la sua immaginazione narrativa che con passione enciclopedica rappresenta il superamento dei confini come forma di vita»), è, in sostanza, un premio politico dato a una scrittrice antisovranista, antinazionalista. Impegnata contro il dominio di destra di Andrzej Duda («C'è una forte propaganda, oggi, in Polonia. Non era così forte neanche durante la mia ...

