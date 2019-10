Ocean Film Festival | al via il 14 ottobre la rassegna dedicata al fragile ambiente marino

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Lo spettacolo del mare fa sempre una profonda impressione. È l’immagine di quell’infinito che attira senza posa il pensiero, e nel quale senza posa il pensiero va a perdersi”. Così Madame de Staël descriveva, tanti anni or sono, quello che rappresentava per lei il mare, quell’immensa distesa d’acqua, di cui è intrisa la creatività di tanti pittori, poeti, scrittori, registi. Un ecosistema delicato, oggi minacciato dai mutamenti climatici e dall’inquinamento, che ne mettono a repentaglio l’integrità e la bellezza. La 3ª edizione italiana dell’– che prenderà il via il 14a Milano e Firenze, si concluderà il 29a Brescia e farà tappa in 14 città italiane, tra cui anche Roma, Napoli, Torino e Genova - vuol essere proprio un omaggio all’e alle creature che lo popolano. I corto e mediometraggi proposti nellariguardano surf in ...

