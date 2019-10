Nuovo Nissan Juke | al via la produzione nell’impianto di Sunderland

Il Nuovo CEO di Nissan sarà Makoto Uchida : La casa automobilistica giapponese Nissan, parte del gruppo Renault, ha annunciato che entro l’1 gennaio 2020 il nuovo CEO della società sarà il giapponese Makoto Uchida. Uchida, 53 anni, prenderà il posto di Hiroto Saikawa, che si era dimesso a inizio

Nissan - Makoto Uchida è il Nuovo amministratore delegato : La Nissan ha un nuovo amministratore delegato. Dopo il breve incarico assunto dal direttore operativo Yasuhiro Yamauchi in seguito alle dimissioni di Hiroto Saikawa, il cda del costruttore ha affidato il timone dellazienda a Makoto Uchida, già vicepresidente senior con delega alle attività cinesi.Gupta direttore operativo. Uchida sarà affiancato da un nuovo direttore operativo. Si tratta di Ashwani Gupta, un ex manager della Renault che ...

Nissan IMk - il Nuovo concept a emissioni zero debutta al Salone di Tokyo : Nissan è pronta per lanciare la nuova offensiva elettrica che mostrerà in anteprima al Salone di Tokyo, in apertura dal 25 ottobre al 4 novembre prossimi. Tra i 14 modelli in esposizione per rappresentare il futuro della mobilità secondo la casa giapponese, anche il nuovo concept Imk: si tratta di uno urban commuter, un veicolo compatto 100% elettrico pensato e progettato per la mobilità urbana, e sviluppato su una nuova piattaforma per ...

Nissan - Saikawa si dimette : Yamauchi è il Nuovo ceo ad interim : Hiroto Saikawa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di amministratore delegato della Nissan. La notizia, anticipata durante il fine settimana da numerose indiscrezioni della stampa, non solo giapponese, è arrivata al termine di un consiglio di amministrazione che si sarebbe dovuto occupare dell'indagine interna sulle politiche di remunerazione, avviata dopo l'arresto di Carlos Ghosn. I consiglieri, però, sono stati costretti a esaminare ...

Nuovo Nissan JUKE : Quasi dieci anni dopo aver dato vita al segmento dei crossover compatti, arriva la nuova generazione di Nissan JUKE, per reinventare ancora una volta questo segmento. Divertente da guidare come sempre, stabilisce nuovi standard di prestazioni e tecnologia, con maggiore spazio interno e un design da Coupé Crossover. Con quasi 1 milione di unità vendute […] L'articolo Nuovo Nissan JUKE sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Nissan con Nuovo Juke ridefinisce standard dei crossover compatti : A quasi 10 anni dal debutto e dopo un milione di unità vendute solo in Europa, Nissan presenta in anteprima assoluta in cinque città europee il nuovo Juke, la vettura che ha dato vita al segmento dei crossover compatti. Più alta, lunga e larga, il nuovo Juke, che condivide grazie all'alleanza con Renault la piattaforma di Clio e Capture, si presenta completamente rinnovato. La carrozzeria è caratterizzata da linee eleganti e scolpite da coupé, ...

Nuovo Nissan Juke - cambiare (e migliorare) restando se stessi : Nuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le immaginiNuovo Nissan Juke: le ...

Nuovo Nissan Juke – Linee eleganti e carattere atletico per i nuovi crossover compatti [GALLERY] : Nuovo Nissan Juke ridefinisce gli standard dei crossover compatti, grazie a una spiccata personalità, migliori performance e tecnologie innovative. Linee eleganti e scolpite da coupé, carattere atletico, interni più spaziosi e moderni per stabilire nuovi standard di design Quasi dieci anni dopo aver dato vita al segmento dei crossover compatti, arriva la nuova generazione di Nissan Juke, con personalità distintiva, per reinventare ancora ...

Ultimi test per Nuovo Nissan Juke : nuovo Nissan Juke è nella fase finale dei test su strada, in vista della sua presentazione ufficiale prevista per settembre. nuovo look e nuove performance per il piccolo crossover Nissan che dal lancio nel 2010 a oggi ha venduto oltre un milione di unità. Impegnata sulla pista di Millbrook, a nord di Londra nel Regno […] L'articolo Ultimi test per nuovo Nissan Juke sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Nissan – In arrivo il Nuovo Juke : look aggiornato e nuove performance [GALLERY] : nuovo Nissan Juke sta arrivando: nuovo look e nuove performance per il piccolo crossover nuovo Nissan Juke è nella fase finale dei test su strada, in vista della sua presentazione ufficiale prevista per settembre. nuovo look e nuove performance per il piccolo crossover Nissan che dal lancio, avvenuto nel 2010, ad oggi ha venduto oltre un milione di unità. Impegnata sulla pista di Millbrook, a nord di Londra nel Regno Unito, la vettura con ...