Notte di pazzia ad Aprilia | folla accerchia Carabinieri nel tentativo di difendere

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma – Urla, lanci di oggetti e vasi contro i, con due uomini di 31 anni e 32 anni, che, fermati dopo aver forzato un posto di blocco, hanno tentato di aizzare laneldi ribaltare l’auto dei militari. Attimi di follia questaad, in provincia di Latina. Tutto ha inizio intorno alla mezzaquando alcuniintervenuti in via Francia a supporto di un’ambulanza hanno rischiato di essere investiti da uno scooter di grossa cilindrata guidato da due persone con caschi integrali. I due, neldi evitare il controllo, hanno tentato prima di travolgere ie poi si sono dati alla fuga. Ne e’ nato un concitato inseguimento terminato poco dopo. Tutto sembrava finito e invece i due fermati hanno iniziato ad opporre resistenza inveendo contro i militari. Non contenti, i due hanno iniziato a richiedere il ...

