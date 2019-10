“Non mangiatelo!” L’allerta del Ministero della salute | “Presenza di Listeria

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Se avete comprato del salame, ultimamente, state attenti. In alcuni prodotti è stata riscontrata la possibilità di presenza dimonocytogenes. Questo il motivo che ha indotto ila diffondere nell’apposita sezione sul proprio sito web un avviso di richiamo di un salame prodotto dall’azienda “Nativa 2018 Srl”. Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero di lotto 2819 e con le date di scadenza 04/12/2019, 03/01/2020, 10/01/2020, 16/01/2020, 17/01/2020, 23/04/2020, 26/04/2020 e 01/05/2020. Nell’avviso si legge che il motivo del richiamo, a scopo precauzionale, arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica daMonocytogenes. Come riportato, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è “Nativa 2018 srl – IT 1342L Ce”, il nome del produttore è “Nativa ...

