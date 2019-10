Nobel per la pace al premier etiope Abiy Ahmed Ali

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Oslo, 11 ott. (AdnKronos) – Ilper la2019 è stato assegnato al primo ministro dell’Etiopia,Ali “per i suoi sforzi per raggiungere lae la cooperazione internazionale ed in particolare per i suoi sforzi decisivi per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Nella motivazione si sottolinea come “il premioper lavuole anche riconoscere tutti gli altri che stanno lavorando per lae la riconciliazione in Etiopia e nelle regioni dell’Est e del nord Est dell’Africa”. In particolare viene ricordata la “stretta collaborazione con il presidente dell’Eritrea Isaias Afwerki”, che ha permesso adi “fissare velocemente i principi di un accordo diper mettere fine al lungo stallo di ‘nono guerra’ tra Etiopia ed Eritrea”. ...

