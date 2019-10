Nobel | Mattarella | ‘da Italia sostegno a Etiopia per pace e riconciliazione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Nel lieto ricordo del nostro incontro al Quirinale a gennaio, a nome dell’tutta Le rinnovo fervidi auguri in questo giorno così significativo per l’, per il Corno d’Africa e per l’intero continente africano, confermandole il nostro continuo e determinatoalla Sua azione a favore dellae della riconciliazione”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al Primo ministro della Repubblica federale democratica di, Abiy Ahmed Ali, al quale oggi è stato conferito il premiper la.“Desidero esprimerle -scrive il Capo dello Stato- le mie più sentite congratulazioni per l’importantissimo riconoscimento che le è stato conferito. Insi guarda con grande ammirazione e profondo interesse alla svolta che lei, signor ...

