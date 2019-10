Nel 2020 uscirà il terzo libro della serie “Storie della buonanotte per bambine ribelli”

Superbike : Alex Lowes va in Kawasaki Nel 2020! Il britannico sostituisce Leon Haslam al fianco di Rea : Il mercato dei piloti in Superbike impazza in vista di un Mondiale 2020 a dir poco rivoluzionato dal punto di vista delle line-up nei vari team impegnati nel campionato riservato alle moto derivate di serie. L’ultimo annuncio in ordine cronologico è stato quello della Kawasaki, che ha ufficializzato l’ingaggio di Alex Lowes per la prossima stagione al fianco del cinque volte campione del mondo Jonathan Rea. Il britannico classe 1990, ...

Apple Glass - gli occhiali smart in arrivo Nel 2020 : cosa sono e come funzionano : Gli Apple Glass potrebbero arrivare nel 2020. È questa l'ultima indiscrezione riportata da Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più vicini al mondo di Cupertino e che, già in passato, ha dimostrato di conoscere in anticipo le mosse dell'azienda californiana. Si ipotizza che la produzione di massa degli occhiali smart possa cominciare proprio in quest'ultimo trimestre dell'anno per arrivare al lancio nel corso della ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Lenny Kravitz in Italia Nel 2020 : Sono ufficiali i concerti di Lenny Kravitz in Italia, con Biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. L'artista torna quindi in Italia dopo i concerti che ha tenuto a Milano e Roma, dopo le indiscrezioni che ora trovano conferma. I concerti si terranno nel 2020 il 7, 9 e 10 luglio a Mantova, Nichelino e Perugia e si svolgeranno nell'ambito dell'Here To Love Tour. I tagliandi sono in prevendita dal 17 ...

Rottamazione ter 2019 : riapertura pagamento. Novità Nel decreto Fiscale Manovra 2020 : Rottamazione ter 2019, riapertura della definizione agevolata 2018 prevista nella bozza del decreto Fiscale collegato alla Manovra 2020. Arrivano le prime indiscrezioni, anzi, le prime bozze dei provvedimenti che andranno a costituire l’ossatura della Legge di bilancio 2020, con diverse misure già inserite e altrettante invece senza ancora alcuna norma di riferimento. Fra tutte le misure abbozzate, appare un provvedimento di pace Fiscale, con la ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Juventus-Florentia San Gimignano e il derby Inter-Milan Nel terzo turno : Torna il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 dopo la pausa dedicata ai match della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Si riprende dal terzo turno e da Juventus e Milan in vetta alla classifica. Le bianconere affronteranno a Vinovo il Florentia San Gimignano nel posticipo domenicale delle ore 12.30. Le toscane, a secco di punti, dovranno vedersela con le padrone di casa e cercheranno di sfruttare a proprio vantaggio ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : a punteggio pieno - oltre al CSKA - Villeurbanne e Real Madrid - che battono Nel finale Panathinaikos e Maccabi. Fenerbahce sconfitto dalla Stella Rossa : Si sono disputate stasera le prime quattro partite della seconda giornata della regular season di Eurolega 2019-2020. CSKA MOSCA-BAYERN MONACO 79-68 Alla Megasport Arena i campioni in carica restano a punteggio pieno vincendo una partita nella quale sono andati veramente in fuga nell’ultimo periodo dopo i primi tre quarti piuttosto equilibrati, chiusi sul 22-18, 47-40 e 60-50. Il vantaggio massimo viene raggiunto dai moscoviti sul 79-60 a 2’39” ...

Nel 2020 la seconda edizione del concorso lanciato da ADI e AIRC : come il design migliora la vita dei malati e dei loro famigliari : A Love design 2019 saranno esposti anche tre progetti premiati nella prima edizione di un concorso molto speciale promosso da ADI con il Comitato Lombardia di Fondazione AIRC: Il design aiuta a guarire, che ha avuto la sua prima edizione nel 2018 e ritornerà con nuovi progetti nel 2020. Si tratta di soluzioni semplici a problemi quotidiani dei pazienti e di chi sta loro accanto: ricercatori, medici e familiari. Tre oggetti che confermano ...

Aumento delle pensioni Nel 2020 - i sindacati spingono sul ritorno all'indicizzazione piena : Le pensioni nel 2020 potrebbero tornare ad aumentare, sempre che il governo decida di dare ascolto alle richieste dei sindacati. Se c'è una cosa che sembra essere al centro dell'interesse delle parti sociali in materia pensionistica è proprio la rivalutazione delle pensioni. Un argomento che le parti sociali hanno assunto a loro autentico cavallo di battaglia, tanto è vero che dopo essere già in passato scesi in piazza su questa materia, ...

Aiuti alle famiglie - assegno unico escluso dalla manovra. Bonetti : “È una priorità”. Misiani : “Arriverà Nel 2020” : “La manovra è in fase di costruzione e la commenteremo una volta che sarà definitivamente scritta e approvata dal parlamento. Per quanto mi riguarda come ministro delle Pari opportunità e della famiglia si tratta di una priorità che rimane”. Elena Bonetti rassicura sull’assegno unico, all’indomani dell’esclusione della misura – che prevede 240 euro al mese per ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza fino ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per Eric Clapton in Italia - a Milano e Bologna Nel 2020 : Eric Clapton in Italia, a Milano e Bologna nel 2020. Dopo le prevendite in anteprima per un ristretto gruppo di utenti, i biglietti per i due concerti sono in vendita su TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutto la penisola. Due le date del tour di Eric Clapton in Italia il prossimo anno: il 6 giugno 2020 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 all'Unipol Arena di Casalecchio di ...

Shadowplay : Metropolis Foe in uscita su PC Nel 2020 - giocabile all’EGX 2019! : Il publisher Zodiac Interactive e lo studio di sviluppo Crossingstar Studio sono lieti di annunciare che Shadowplay: Metropois Foe sarà disponibile nel 2020, ed è già possibile inserirlo nella lista dei desideri su Steam. Coloro che parteciperanno all’EGX 2019, che si terrà presso l’ExCel di Londra, potranno provare per la prima volta il gioco di combattimenti basati sulle carte con ambientazione ...

Nel 2020 inizierà un campionato professionistico del videogioco Call of Duty : Nel 2020 inizierà un campionato professionistico del videogioco Call of Duty, a cui parteciperanno 12 squadre di diverse parti del mondo e con in palio un premio finale di 6 milioni di dollari (5,4 milioni di euro). Al campionato, che si chiamerà