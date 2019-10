Napoli | sorprendente ammissione di Marek Hamsik | “non escludo un mio possibile ritorno in

Fonte : sportfair

(Di venerdì 11 ottobre 2019) L’ex capitano delha ammesso che prenderebbe in considerazione un eventualein azzurro nel caso in cui dovesse arrivare una proposta Ha lasciato l’Italia ormai da quasi un anno, scegliendo di trasferirsi in Cina per intraprendere una nuova esperienza professionale e di vita.però non esclude un suoal, ammettendo che prenderebbe in considerazione l’idea di tornare a vestire l’azzurro. Marco Alpozzi/LaPresse Intervistato ai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista slovacco ha rivelato: “in Cina sto bene, tra poco finisce il campionato. È già passato un anno, un po’ mi sono abituato alla nuova vita. Non so se potrei ancora essere utile al, ora. Andare via è stata una mia decisione. Certo, ogni tanto ci penso, perchéè sempre nel mio cuore. Se mi chiedessero di tornare? È ...

infoitsport : Moggi: 'Napoli, mi è arrivata una sorprendente voce su Ancelotti. Azzurri senza mordente' - FlashJ18 : RT @LucianoMoggi: #Moggi: '' #Napoli, mi ? arrivata una sorprendente voce su #Ancelotti. Azzurri senza mordente'' - LucianoMoggi : #Moggi: '' #Napoli, mi ? arrivata una sorprendente voce su #Ancelotti. Azzurri senza mordente'' -