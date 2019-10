Napoli | Auriemma | “Mertens potrebbe avere un ruolo nel Bari”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 11 ottobre 2019)parla del futuro di Mertens Possibile nuovoper Dries Mertens: opzione diversa, quella raccontata da Raffaelesull'edizione odierna di Tuttosport, dove valutando la situazione relativa al futuro dell'ex Psv il noto giornalista ha anche rivelato una possibilità del tutto inaspettata: "E' stato offerto un biennale da 4 milioni e poi, una volta appese le scarpe al chiodo, unda team manager nel Bari. Dries non ha accettato e sta valutando le altre offerte in arrivo dagli Stati Uniti".

