Naomi Campbell confessa sono tossicodipendente e un’alcolista

Fonte : people24.myblog

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La top modelsenza filtri, in un’intervista al “Wall Street Journal”,di aver avuto problemi con droga e alcol: «Ringrazio Dio di essere unain via di guarigione, una sopravvissuta. Non ho una vita immacolata e non pretendo di averla».ma non pensa ancora ad avere figli: «Avere dei bambini? Non ancora, vedrò cosa mi porterà l’universo». La sua condizione non le pesa, anzi, laè grata per ciò che la vita le ha dato: «Essere single non significa essere soli. “Io non ho tempo di annoiarmi e non ho tempo di sentirmi solo”, mi disse un giorno De Niro – con cui la modella ebbe una storia – e ora capisco cosa intendeva. La mia vita è così piena non per compensare un vuoto, ma perché è così che mi piace vivere da sempre: piena di impegni, circondata da persone stimolanti. Io non mi ...

zazoomnews : Naomi Campbell la confessione: Sono una tossicodipendente e alcolizzata - #Naomi #Campbell #confessione: - romacinemafest : Il doc su @RalphLauren in cui si racconta dall'infanzia nel Bronx fino alla sua visione pioneristica della moda con… - BlitzQuotidiano : Naomi Campbell: “Sono una tossicodipendente in via di guarigione” -