Molestie nel ciclismo | la testimonianza | “Dovevamo lasciare la porta aperta anche se

Placido Domingo nella bufera : spuntano 11 nuove accuse per Molestie : Continuano i guai per il tenore spagnolo Placido Domingo. Dopo le 8 accuse per molestie sessuali del mese scorso, ecco venire a galla nuove denunce da parte di 11 donne. spuntano nuove accuse per molestie nei confronti di Placido Domingo. Come per le imputazioni di agosto, a rivelarlo è stato il sito Associated Press, che riferisce di ben 11 nuove denunce contro il famoso cantante lirico spagnolo. Otto donne il mese scorso avevano ...