Missili contro petroliera iraniana

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Unaè in fiamme al largo della costa dell’Arabia Saudita, a 120 chilometri al largo di Gedda. Secondo la compagnia petrolifera nazionale Iranian National Tanker Company (Nitc), a raggiungere lasarebbero stati due.“Si tratta di un attacco terroristico”, riferiscono fonti anonime all’agenzia Isna. Al momento non è chiaro quale sia l’entità del danno, possibile uno sversamento di petrolio nel Mar Rosso. Non ci sarebbero rischi per l’equipaggio.In netto aumento le quotazioni del petrolio dopo l’incendio della. I contratti sul greggio Wti con scadenza a novembre guadagnano 74 centesimi a 54,2 dollari l’oncia. Il Brent aumenta di 93 centesimi a 60,03 dollari l’oncia.

