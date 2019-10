Milano | violenza nei confronti di moglie e figlia minorenne | arrestato

Milano : subisce una violenza dal compagno - ma rifiuta di denunciarlo : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Litiga con il convivente, ma decide di non denunciarlo alla polizia e rifiuta l'intervento sanitario. Una donna a Milano ha deciso di chiamare la Questura accusando il compagno di aver consumato un rapporto sessuale con lei senza il suo consenso. La donna, una cittadina

Milano - minaccia e stupra ragazza di 19 anni in strada : arrestato 49enne per violenza sessuale : Si è avvicinato e l’ha minacciata di morte con una bottiglia di vetro, poi l’ha colpita con schiaffi e pugni e l’ha stuprata. Emilio Graviel Baldes, 49 anni di nazionalità peruviana, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale. Vittima una sua connazionale di 19 anni, che ha provato a difendersi e divincolarsi ma non è riuscita a liberarsi dalla presa. L’episodio è avvenuto a Milano, in via Pasteur, all’1.30 ...

Milano. Contrasto violenza donne : 120 mila euro per progetti studenti e docenti scuole : Risorse sino a 121.000 euro a sostegno di progetti per la prevenzione e il Contrasto della violenza sulle donne rivolti

Milano : minacce - liti e violenza in casa - arrestato : Milano, 14 set. (AdnKronos) - minacce, liti e violenza fisica. A Milano, in via Ricciarelli, un uomo di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di una donna di 35 anni. Dal 2017 la polizia era intervenuta cinque volte e nel 2018 era arrivata anche la prima denuncia. L'

Milano : minacce - liti e violenza in casa - arrestato : Milano, 14 set. (AdnKronos) – minacce, liti e violenza fisica. A Milano, in via Ricciarelli, un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di una donna di 35 anni. Dal 2017 la polizia era intervenuta cinque volte e nel 2018 era arrivata anche la prima denuncia. L’uomo ha precedenti penali e di polizia per spaccio di stupefacenti e maltrattamenti.Tutte le altre volte, i due litigavano in ...