Milano | rubano anello dal valore di 100mila euro | ricercati

Milano : rubano bici a bimbo di sei anni - agenti ne comprano un'altra : Milano , 4 ott. (AdnKronos) - Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti della polizia locale di Milano fanno una colletta per donargliene una nuova. Un agente del Comando di zona 6 interviene su richiesta di una mamma: il figlio della donna non riesce a trovare la bici clett

Milano : rubano profumi per un valore di 540 euro - un arresto e una denuncia : Milano, 14 set. (AdnKronos) - rubano profumi per un totale di 540 euro. A Milano, in un negozio Upim di via Cuneo, due ragazze di 19 e 16 anni sono state fermate dal direttore del negozio che ha chiamato subito la polizia. La ragazza, è stata arrestata con l'accusa di furto pluriaggravato in concors